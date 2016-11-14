Аваков отреагировал на информацию об отставке Деканоидзе

Так он отреагировал на информацию ряда источников о возможной отставке Деканоидзе, пишет Украинская правда.

Читайте такжеМВД и Нацполиция не комментируют информацию об отставке Деканоидзе

"Я обнародую свою позицию по факту ее выступления", – сказал Аваков.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.

Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Вадим Троян.