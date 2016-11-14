Аваков отреагировал на информацию об отставке Деканоидзе
15:01, 14 ноября 2016Политика
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Глава МВД Арсен Аваков обещает прокомментировать заявление главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе по факту его объявления.
Арсен Аваков / УНИАН
Так он отреагировал на информацию ряда источников о возможной отставке Деканоидзе, пишет Украинская правда.
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"Я обнародую свою позицию по факту ее выступления", – сказал Аваков.
Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.
Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Вадим Троян.
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