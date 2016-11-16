Правительство уволило Деканоидзе с должности главы Нацполиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Другим решением правительство утвердило в должности и.о. председателя Нацполиции Вадима Трояна.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Деканоидзе заявила, что подала в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. Она находилась на этом посту с 4 ноября 2015 года.