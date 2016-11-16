Правительство уволило Деканоидзе с должности главы Нацполиции
14:12, 16 ноября 2016Политика
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дал согласие на освобождение Хатии Деканоидзе от должности главы Национальной полиции.
Деканоидзе уволили с должности председателя Нацполиции / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Другим решением правительство утвердило в должности и.о. председателя Нацполиции Вадима Трояна.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября Деканоидзе заявила, что подала в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. Она находилась на этом посту с 4 ноября 2015 года.
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