Правительство уволило Деканоидзе с должности главы Нацполиции

14:12, 16 ноября 2016
Политика
2086 0

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дал согласие на освобождение Хатии Деканоидзе от должности главы Национальной полиции.

Правительство Деканоидзе уволил с должности председателя Нацполіції / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Читайте такжеДеканоидзе не видит в своем преемнике "политической независимости"

Другим решением правительство утвердило в должности и.о. председателя Нацполиции Вадима Трояна.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Деканоидзе заявила, что подала в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. Она находилась на этом посту с 4 ноября 2015 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter