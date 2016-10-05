Рада призвала мир консолидировать усилия для освобождения журналистов Сущенко и Семены в РФ и Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении парламента о незаконном лишении свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены к парламентам государств-членов и руководству Европейского Союза, ОБСЕ, Совета Европы, а также США, Канады, Японии и Европейского парламента.

Документ поддержали 245 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В заявлении сказано, что 30 сентября 2016 года при невыясненных обстоятельствах в Москве представители ФСБ задержали украинского журналиста Романа Сущенко, который прибыл на территорию России с целью посетить близких родственников и которого российские власти безосновательно обвинили в «шпионаже», а российский суд принял решение о его аресте на два месяца.

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Отмечается, что российские органы власти не обеспечили реализацию права консулов Украины на посещение задержанного соотечественника, чем грубо нарушили ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, также к нему не допускают адвоката.

В обращении отмечается, что Сущенко - не единственный украинский журналист, против которого сфабрикованы надуманные дела.

«В частности, против другого гражданина Украины, журналиста Николая Семены, также было сфабриковано дело по надуманным обвинениям, и сегодня против него во временно оккупированном Крыму начинается судебный процесс», - подчеркивается в документе.

Кроме того, как отметили в ВР, Семене не позволяют выехать из оккупированного Крыма на лечение, что «можно однозначно расценивать как применение пыток». Поскольку к задержанным журналистам активно применяются психологическое давление и физические пытки, можно сделать вывод, что преследование украинцев напрямую связано с их профессиональной деятельностью.

«Обращаемся к вам с настоятельным призывом консолидировать усилия по освобождению украинских журналистов властями РФ, которые грубо нарушают права человека, способствовать немедленному допуску консульских должностных лиц Украины и адвоката к удерживаемому Роману Сущенко. Только совместными действиями Украины и международного сообщества мы можем остановить грубые нарушения прав человека, которые, к сожалению, становятся постоянной практикойв Российской Федерации», - отмечается в обращении парламента.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, "целенаправленно собиравшем сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

3 октября адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко; сегодня адвокат посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".

Семену же российские оккупанты в Крыму подозревают в публичных призывах к экстремистским действиям в отношении "нарушения территориальной целостности России" за публикацию о блокаде полуострова, которая якобы содержит высказывания такого характера.