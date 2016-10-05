Обвинение Сущенко будет предъявлено 7 октября - адвокат

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в интервью ZN.UA.

"Обвинение предъявят в пятницу, сейчас он помещен под стражу в статусе подозреваемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет в пятницу", – рассказал защитники после встречи с клиентом в СИЗО "Лефортово" во вторник, 4 октября.

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Фейгин уточнил, что Сущенко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж), не став вдаваться в подробности дела.

"Обвиняют его в шпионаже, по ст. 276 УК РФ. В постановлении действительно есть некая фабула обвинения с описанием событий. К сожалению, об этих событиях я рассказать не могу, поскольку они могут составлять государственную тайну. Я не давал подписки о неразглашении, но если сейчас вдамся в детали, это послужит основанием для выведения меня из дела, а Роман очень просил помогать ему, и я не могу так рисковать. Но никакого шпионажа там нет", – пояснил адвокат.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

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В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

3 октября адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко; сегодня адвокат посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".