Арестованный журналист Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать" - адвокат

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин, которому сегодня удалось на 15 минут зайти в СИЗО "Лефортово" к своему подзащитному.

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"Сущенко был счастлив, что мы наконец смогли встретиться, он бодр духом и намерен воевать, отстаивать свое честное имя. Он вину не признает", - сказал Фейгин.

По его словам, предварительно в пятницу Сущенко должны предъявить обвинение.

Кроме этого, он сообщил, что намерен завтра снова прийти в СИЗО "Лефортово" и в течение дня выработать дальнейшую тактику защиты.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

3 октября Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко.