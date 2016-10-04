Арестованный журналист Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать" - адвокат
Арестованный журналист "Укринформа" Роман Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин, которому сегодня удалось на 15 минут зайти в СИЗО "Лефортово" к своему подзащитному.
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"Сущенко был счастлив, что мы наконец смогли встретиться, он бодр духом и намерен воевать, отстаивать свое честное имя. Он вину не признает", - сказал Фейгин.
По его словам, предварительно в пятницу Сущенко должны предъявить обвинение.
Кроме этого, он сообщил, что намерен завтра снова прийти в СИЗО "Лефортово" и в течение дня выработать дальнейшую тактику защиты.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".
Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.
В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.
3 октября Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко.