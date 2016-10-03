В ГУР прокомментировали заявление ФСБ о задержании журналиста-"разведчика" (видео)
11:36, 03 октября 2016Политика
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В ГУР называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" Роман Сущенко является разведчиком Главного управления разведки.
В ГУР говорят, что ФСБ распространило фейк о журналисте "Укринформа" / Скриншот
Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки.
"Мы не подтверждаем эту информацию, это фейк", - сказал собеседник издания.
"Вы же знаете, что ФСБ всех украинцев, находящихся на территории России, считает потенциальными шпионами", - добавил собеседник.
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Впоследствии ФСБ РФ объявила задержанного в Москве корреспондента агентства "Укринформ" сотрудником украинской разведки.
Также обнародовано видео задержания в Москве украинского журналиста издания "Укринформ" Романа Сущенко.
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