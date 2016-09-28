Прокурор ГПУ и адвокат задержаны во время получения $190 тысяч взятки (фото)

16:46, 28 сентября 2016
Политика
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При получении взятки в размере 190 тыс. долларов задержаны прокурор Генеральной прокуратуры Украины и адвокат.

Прокурора ГПУ вміймали на вимаганні 200 тисяч доларів / facebook.com/LarysaSargan

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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"Час назад Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с Главным управлением "К" и Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя деньги в сумме 200 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства и снятие ареста с изъятого имущества. Злоумышленников задержали при получении второй части денежных средств в сумме 190 тысяч долларов", - написала она.

Сарган также отметила, что задержанным будет сообщено о подозрении. В настоящее время готовится ходатайство в суд о взятии их под стражу.

Прокурора ГПУ вміймали на вимаганні 200 тисяч доларів / facebook.com/LarysaSargan
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