Члену ВСЮ, требовавшему, по словам Луценко, полмиллиона долларов, суд назначил залог более 3,8 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласил следственный судья Печерского райсуда Светлана Шапутько.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об избрании Павлу Гречковскому меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 12,7 млн грн, а вместо этого избрать подозреваемому меру пресечения в виде внесения залога в сумме 3,895 мнл грн», - отмечается в решении суда.

При этом в судебном документе отмечается, что такая мера Гречковскому избрана с учетом его материального состояния, положительных характеристик с места работы и от Национальной ассоциации адвокатов Украины, к которой он принадлежит.

Кроме того, суд в своем решении указывает на то, что сторона обвинения не предоставила суду обоснованных доказательств того, что существуют риски относительно того, что подозреваемый при наличии избрания для него более мягкой меры пресечения не будет являться в органы следствия, будет оказывать давление на свидетелей, понятых потерпевшего и другого обвиняемого, который фигурирует в данном деле.

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По решению суда залог может быть внесен подозреваемым или другими физическими или юридическими лицами в течение 5-дневного срока со дня объявления решения. Также определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 суток.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, Генеральная прокуратура сообщила, что члену Высшего совета юстиции Гречковскому предъявлено подозрение по ст.190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом «К» Службы безопасности разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

«Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов», - отметил генпрокурор.

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на съезде адвокатов.