Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Украина является одним из приоритетов в его деятельности

Об этом, как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, он сказал на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Джонсон подчеркнул, что «Украина является одним из приоритетов в его деятельности и, не случайно, наша страна стала одной из первых, которую он посещает на новой должности».

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По его словам, Украина является жертвой неприемлемой агрессии. «Мы на 100% решительны в осуществлении давления на Россию», - добавил Джонсон, говоря о позиции британского правительства. Он также отметил, что Великобритания «полностью настроена на поддержку санкций против агрессора, которым является Россия.

В свою очередь президент Украины выразил благодарность Великобритании за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив роль этой страны в международных организациях, в частности в составе «Большой семерки», НАТО и тому подобное. «Глава государства также высоко оценил вклад Великобритании в тренировки Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение и углубление сотрудничества», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент проинформировал руководителя внешнеполитического ведомства Великобритании о текущей ситуации на Донбассе. «Собеседники также обсудили вопрос продления британской финансовой и экспертной помощи в проведении реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Речь шла, в частности, о сотрудничестве британских антикоррупционных органов с НАБУ и ГПУ», - сообщили в пресс-службе.