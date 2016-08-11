Эхо провокаций РФ в Крыму: Порошенко поручил усилить охрану стратегических объектов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в связи с провокационными действиями Российской Федерации в оккупированном Крыму и эскалацией ее действий на Донбассе Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств и МИД. Верховный главнокомандующий приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Пограничной службы и Службы безопасности.

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«Особые требования, - подчеркнул президент, - к пограничникам в районах административной границы с временно оккупированным Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе».

Глава государства поручил пограничникам усилить пропускной режим в пунктах пропуска, а сотрудникам Нацгвардии и Нацполиции – усилить охрану стратегических объектов и объектов инфраструктуры, чтобы предотвратить возможные террористические атаки.