Порошенко поручил привести в повышенную боеготовность подразделения у границы с Крымом и на Донбассе

Об этом он заявил во время совещания с руководством силовых структур и МИД, сообщил глава государства в Twitter.

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«Провел совещание с руководством силовых структур и МИД», - отметил Порошенко.

«Поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с АРК и по всей линии столкновения на Донбассе», - подчеркнул президент.

Доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з АРК та по всій лінії зіткнення на Донбасі — Петро Порошенко (@poroshenko) August 11, 2016

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.