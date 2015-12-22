ВР направила изменения в Конституцию по правосудию на вывод Конституционного Суда
13:42, 22 декабря 2015Политика
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Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии и направила на вывод Конституционного Суда Украины президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) (№3524).
Верховная Рада / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 291 народный депутат из 364, зарегистрированных в сессионном зале.
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Соответствующим постановлением предусматривается включить в повестку дня третьей сессии Верховной Рады восьмого созыва вопрос о законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) (№ 3524), внесенный президентом Украины как безотлагательный.
Законопроект передан в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
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