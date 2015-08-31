Шухевич назвал изменения в Конституцию предательством национальной идеи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в ВР во время обсуждения проекта изменений в Конституцию (законопроект №2217а).

В частности, Шухевич заявил, что в условиях войны вообще нельзя менять Конституцию, а в отношении президентского законопроекта заявил, что этот законопроект предоставляет право создавать на Донбассе свою милицию, свои органы власти, “так, может быть, они и посольства завтра смогут открывать?”.

Шухевич назвал предложенные изменения предательством украинской национальной идеи. Также он считает, что прислушиваться к советам западных союзников Украины в вопросе изменений в Конституцию - это “унижение национального достоинства”.