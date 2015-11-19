Порошенко не испугался предупреждений ФБР: Угроза терактов не помешает мне поехать в Ватикан

Об этом во время своего выступления перед украинцами в Италии заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "112 Украина".

"Только начало, главные вызовы, главная работа еще впереди, потому что сегодня и военная агрессия РФ в Сирии, террористические атаки в Париже, и вчера и сегодня наибольший уровень террористической угрозы в Риме. Потому что сегодня поступила информация, что наибольшая угроза концентрируется вокруг собора св . Петра, но это не помешает моей встрече в Ватикане", - заявил Порошенко.

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В рамках визита в Италию Порошенко встретится с руководством страны, в частности с президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Маттео Ренци.

Кроме того, в рамках визита Порошенко в Ватикан состоится его аудиенция у Папы Римского Франциска и встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.