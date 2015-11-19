США предупредили Италию о терактах и назвали потенциальные цели боевиков

Госдеп США предупредил власти Италии о возможных атаках экстремистов на территории страны.

Как говорится в сообщении, распространенном посольством в четверг, целью экстремистов могут стать места скопления людей, включая популярные достопримечательности. В списке потенциальных целей фигурируют Собор святого Петра, оперный зал "Ла Скала" и миланский собор, пишет Русская служба Би-би-си.

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"Террористические группы могут использовать методы, схожие с теми, что были применены в ходе недавней атаки в Париже", - говорится в сообщении, адресованном американским туристам. Там же уточняется, что власти Италии также оповещены о возможной опасности.

Местные СМИ несколькими часами ранее сообщили о том, что ФБР предупредило власти страны о возможных атаках. После этого сообщения полиция усилила охрану Миланского собора и Ватикана.

Также местные СМИ передают, что вместе с потенциальными целями экстремистов, итальянским властям был передан список из пятерых лиц, которые по мнению США могут представлять опасность.