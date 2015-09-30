Блокада Крыма: Оккупационные власти пригласили Порошенко приехать на полуостров

Об этом заявил так называемый "вице-спикер крымского парламента" Андрей Козенко, передает РИА «Новости».

«Сегодня основная задача действующей украинской власти - обратить на себя внимание, любыми способами заявить о себе. Говоря о Крыме, никто из украинских политиков не спросил, как крымчане чувствуют себя, как им живется. Никто из них не приехал. А я бы, например, был бы рад, если бы приехал Порошенко...», - сказал Козенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.