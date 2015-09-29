В Раду внесен законопроект о полной блокаде Крыма и Донбасса

Законопроект зарегистрирован в парламенте 29 сентября под номером 3192.

Как отмечается, документ был предложен для рассмотрения депутатом от Радикальной партии Дмитрием Линько.

В документе предлагается полностью приостановить движение железнодорожного, грузового и автобусного сообщения на Донбасс и Крым.

Читайте такжеБлокада Крыма: "Правый сектор" заблокировал железную дорогу к заводу "Крымский титан" (фото)

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты "Правого сектора" и других организаций.

Читайте такжеЧубаров: за неделю блокады через Крым перестали перевозиться товары из Украины в РФ

По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко считает необходимым остановить любое транспортное сообщение с оккупированными территориями в Донецкой области.