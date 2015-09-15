Порошенко в преддверии выборов ведет переговоры о скупке телеканалов News One и "112" - Корбан

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель политсовета «УКРОПа» Геннадий Корбан.

"Раскрою секрет: на данный момент олигарх Порошенко завершает переговоры по приобретению телеканала News One у представителей Николая Азарова, а также телеканала "112" - у представителей Захарченко", - говорится в его сообщении.

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Корбан подчеркнул, что от имени Порошенко все переговоры ведет его завхоз Березенко. При этом сразу возникает закономерный вопрос: откуда деньги, ведь в последнее время президент неоднократно жаловался на трудности в ведении бизнеса, в частности, в РФ.

"Источником также вряд ли является госбюджет, поскольку там - дыра. Чтобы решить эту проблему, Порошенко назначил эмиссаров, задача которых - найти деньги на выборы", - считает председатель политсовета «УКРОПа».

Он заявил, что поиском средств занимаются Александр Клименко (ранее спонсировавший выборы Березенко в Чернигове), Антон Герасимов (он продает местные организации БПП), а также Павелко, депутат от БПП, глава бюджетного комитета Рады и давний соратник Вилкула (Павелко де-факто продал все комиссии и все округа в Днепропетровской области Вилкулу).

"Таким образом, это чудовище на глиняных ногах БПП делает фандрейзинг среди бывших регионалов и региональных эмигрантов", - подытожил Корбан.