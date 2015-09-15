Порошенко в преддверии выборов ведет переговоры о скупке телеканалов News One и "112" - Корбан
В преддверии местных выборов на рынке СМИ началась усиленная концентрация активов.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель политсовета «УКРОПа» Геннадий Корбан.
"Раскрою секрет: на данный момент олигарх Порошенко завершает переговоры по приобретению телеканала News One у представителей Николая Азарова, а также телеканала "112" - у представителей Захарченко", - говорится в его сообщении.
Читайте также"Солидарность" и "Оппозиционный блок" ведут переговоры о распределении округов на местных выборах - Корбан
Корбан подчеркнул, что от имени Порошенко все переговоры ведет его завхоз Березенко. При этом сразу возникает закономерный вопрос: откуда деньги, ведь в последнее время президент неоднократно жаловался на трудности в ведении бизнеса, в частности, в РФ.
"Источником также вряд ли является госбюджет, поскольку там - дыра. Чтобы решить эту проблему, Порошенко назначил эмиссаров, задача которых - найти деньги на выборы", - считает председатель политсовета «УКРОПа».
Он заявил, что поиском средств занимаются Александр Клименко (ранее спонсировавший выборы Березенко в Чернигове), Антон Герасимов (он продает местные организации БПП), а также Павелко, депутат от БПП, глава бюджетного комитета Рады и давний соратник Вилкула (Павелко де-факто продал все комиссии и все округа в Днепропетровской области Вилкулу).
"Таким образом, это чудовище на глиняных ногах БПП делает фандрейзинг среди бывших регионалов и региональных эмигрантов", - подытожил Корбан.
По моей информации, на рынке масс-медиа началась усиленная концентрация активов в преддверие местных выборов. Раскрою се...Posted by Gennady Korban on 15 сентября 2015 г.