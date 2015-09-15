Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор Пукачу
Апелляционный суд Киева 11 сентября перенес рассмотрение жалобы на приговор генералу МВД Украины Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, на 15 сентября.
Как передавал корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий, удовлетворив таким образом просьбу нового адвоката Пукача и предоставив ему дополнительное время для ознакомления с материалами дела.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.
4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.
В тот же день Апелляционный суд Киева по ходатайству Подольского направил в Генпрокуратуру для проверки материалы относительно возможного давления на Пукача во время проведения судебного следствия в Печерском райсуде.
Потерпевший Подольский попросил Апелляционный суд Киева допросить президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина.
Ельяшкевич объяснил, что Порошенко нужно допросить в качестве свидетеля по делу, чтобы выяснить, давал ли он, пребывая в должности секретаря СНБО в 2005 году, и на посту президента, поручения или указания правоохранителям и суду относительно расследования дела об убийстве Гонгадзе.
Также Подольский просил суд допросить экс-главу Администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина, самого Кучму и судью Печерского райсуда Киева Андрея Мельника, который выносил приговор Пукачу.