Голосование за закон о валютных кредитах вызвало обеспокоенность будущим коалиции и Рады - Порошенко

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Украина”.

“То, что меня чрезвычайно расстроило и вызвало большую обеспокоенность относительно будущего коалиции и будущего парламента (голосование за закон о реструктуризации валютных кредитов), я увидел популистов-политиков, которые, пытаясь понравиться той или иной части общества, ставят под угрозу существование финансово-банковской системы страны, стабильность экономики, раздают невыполнимые обещания, четко понимая, что несправедливо будет за счет средств всех налогоплательщиков удовлетворить потребности 65 тысяч, то есть менее десятой доли процента тех, кто не хочет или иногда и не может обслуживать валютные кредиты”, - сказал он.

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Вместе с тем глава государства отметил, что считает, что эта неделя работы Верховной Рады был определяющей.

“Я думаю, что эта неделя (в парламенте) была определяющей, и действительно парламент сделал большую часть позитива. Я считаю, что очень оптимистично выглядела позиция относительно назначения и поддержки моего представления председателя службы безопасности Украины Василия Грицака... Я думаю, что к позитиву (работы) парламента можно отнести и, наконец, принятие закона о национальной полиции, который позволит превратить постсоветскую милицию, несправедливую, коррумпированную, неэффективную, направленную против человека, в эффективно работающий механизм защиты прав и свобод гражданина”, - сказал президент.

Кроме того, по словам Порошенко, к позитиву работы ВР на этой неделе можно отнести голосование изменений в закон “О прокуратуре”.