Нардепы не поддержали изменения в закон о прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали лишь 224 народных депутата из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты снова попытались проголосовать законопроект, но он еще раз набрал лишь 224 голоса. Депутаты несколько раз пытались вернуться к его рассмотрению, но это предложение не набирало необходимого количества голосов.

В заседании ВР был объявлен перерыв для рассмотрения этого вопроса, но после перерыва ВР перешла ко второму вопросу.

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Проект предусматривает внесение изменений в Закон "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года. Изменениями предлагалось определить перечень административных должностей военных прокуратур, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и порядок назначения на эти должности, а также четко разграничить субъекты назначения на административные должности в региональных и местных прокуратурах.

Также с целью оптимизации структуры региональных и местных прокуратур с учетом объема выполняемой работы, объема жителей региона и других показателей законопроект предлагает внести изменения в статьи 10 и 12 закона, установив, что определение количества заместителей руководителя региональной и местной прокуратуры осуществляется в количестве не более трех для заместителей руководителя региональной прокуратуры и двух для заместителей руководителя местной прокуратуры.

На «переходный» период, проектом предлагалось установить некоторые особенности применения закона, позволяющие осуществлять формирование профессионального прокурорского корпуса. В частности, предусмотреть, что назначение прокуроров, которые на день вступления в силу закона работают в городских, районных, межрайонных, районных в городах прокуратурах, в местные прокуратуры будет осуществляться по результатам успешного прохождения тестирования. В свою очередь подбор кадров в местные прокуратуры лиц, которые не имеют опыта работы в органах прокуратуры, будет происходить также при условии прохождения стажировки сроком до года. Назначение и увольнение прокуроров, в том числе с административных должностей, будет осуществляться без соответствующих рекомендаций Совета прокуроров Украины или представлений Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Дисциплинарное производство в отношении прокурорско-следственных работников и работников учебных, научных учреждений прокуратуры в течение года будет осуществляться по процедурам, определенным Дисциплинарным уставом прокуратуры Украины, утвержденным постановлением Верховной Рады Украины.

Назначения на административные должности в местные прокуратуры будет осуществляться путем проведения четырехуровневого открытого конкурса.

Предполагается также, что положения статьи 12 и приложения к названному закону относительно перечня и территориальной юрисдикции местных прокуратур (с изменениями) вступают в силу с 15 декабря 2015 года. До создания указанных прокуратур их полномочия будут осуществлять городские, районные, межрайонные, районные в городах прокуратуры, действующие на сегодня, а за прокурорами и руководителями этих прокуратур будет сохраняться соответствующий правовой статус, который они имели до вступления в силу закона, при реализации функций прокуратуры.