На Львовщине пройдут совместные учения украинских спасателей и НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, проведение международных учений запланировано на 21-25 сентября 2015 года.

Сегодня во Львове проходит конференция, посвященная подготовке совместных международных учений "Ukraine-2015", в рамках которой украинские спасатели и представители стран - членов НАТО посетили места их проведения на территории Яворовского военного полигона, а также объекты и сооружения ГП «Экотрансэнерго». Они осмотрели места для развертывания медицинского госпиталя ГСЧС, пункта приема пострадавших со всеми системами жизнеобеспечения, необходимыми для проведения эвакуации пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации.

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Во время полевых учений спасатели стран-участников будут практиковаться в проведении спасательных операций, привлечении пожарных, спасательных, медицинских подразделений и формирований радиационной, химической и биологической защиты. Также чрезвычайщиков будут учить правилам направления запроса для привлечения международной помощи.