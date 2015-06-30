Порошенко рассказал, когда Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО

Об этом президент Украины сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает ТСН.

По словам Порошенко, о вступлении Украины в НАТО можно будет говорить не раньше, чем через 6-7 лет.

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"Время еще не пришло. Для присоединения к Альянсу мы должны отвечать некоторым стандартам. Мы работаем над реформами внутри страны, в сфере экономики, социальной и административной сферах. Это будет долгий процесс - минимум 6-7 лет. Когда мы будем готовы, мы объявим референдум и спросим народ Украины, должны мы входить в НАТО или нет", - заявил украинский президент.

Кроме того, Порошенко отметил, что сейчас в мире нет более эффективной системы коллективной безопасности, чем НАТО.