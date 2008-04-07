Довгий: БЮТ может собрать депутатское собрание, а не президиум Киевсовета

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете может собрать лишь депутатское собрание, а не президиум Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя инициативу фракции БЮТ провести сегодня президиум столичного городского совета.

Он пояснил, что президиум – это заседание, в котором принимают участие председатели комиссий, представители всех депутатских фракций и групп, а не лишь одной.

При этом О.ДОВГИЙ напомнил, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением в связи с выборами перенес заседание президиума на 3 июня, а пленарное заседание сессии – на 12 июня.

„Я бы советовал всем в день праздника Благовещения ходить в церковь, а не выискивать лишние причины для конфликтов”, - добавил О.ДОВГИЙ.