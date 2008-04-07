Яценюк уже заждался своих заместителей

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что парламент в ближайшее время изберет первого заместителя и заместителя председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что уже несколько раз поднимал этот вопрос перед Верховной Радой. «Я надеюсь, что наконец эти заместители когда-нибудь будут избраны», - сказал он.

В то же время председатель ВР отметил, что до сих пор ни коалиция, ни фракции меньшинства не внесли соответствующего проекта постановления.