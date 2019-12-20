Убийство Шеремета: в ГПУ объяснили неявку прокуроров на суд по пересмотру меры пресечения подозреваемой Кузьменко

В Генпрокуратуре сегодня обновили группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по уголовному производству об убийстве Шеремета.

В Генеральной прокуратуре Украины объяснили отсутствие прокуроров на заседании Киевского апелляционного суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

«Ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу относительно избранных мер», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в пятницу, 20 декабря, обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по уголовному производству об убийстве Шеремета. Так, объяснили в ГПУ, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 человек. «По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добрпорядочности», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Владислава Добоша.

Кузьменко заявила: «Я не уеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание».

После этого на третий этаж здания суда, где в зале заседаний была Кузьменко, поднялись и расположились в коридоре около 15 сотрудников полиции особого назначения. Позже они ушли оттуда.

Также сегодня, 20 декабря, Киевский апелляционный суд из-за неявки прокуроров перенес заседание по пересмотру меры пресечения Андрею Антоненко, который является еще одним подозреваемым в причастности к убийству Шеремета.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Кузьменко и Антоненко избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - круглосуточного домашнего ареста.