Представитель правительства в ВР прогнозирует встречу в "нормандском формате" уже в ближайшие три месяца

Верещук отметила, что никакой «формулы Штайнмайера» не существует, есть только определенный алгоритм, который предусматривает определенную модель проведения выборов в ОРДЛО.

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук прогнозирует проведение встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) в течение октября, ноября или декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в кулуарах парламента.

Читайте такжеВ "Слуге народа" заверили, что выборы в ОРДЛО не состоятся "под дулами автоматов"

«Нет никаких формул, которые бы не отвечали национальным интересам Украины. На сегодня есть только подписанное письмо, где мы пишем, что украинская сторона приняла во внимание письмо господина Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик – УНИАН), он обратился к нам с письмом, в котором объяснил возможное проведение выборов в ОРДЛО – УНИАН) при определенных условиях. В этом письме говорится лишь о том абзаце, который так и называют -«формула Штайнмайера», - заявила Верещук.

«Вы слышали президента Зеленского, который говорил, что как можно быстрее (должна состояться встреча лидеров стран «нормандского формата» - УНИАН). Он работает над тем, чтобы сделать как можно быстрее возможной такую встречу. Я думаю, по моим прогнозам, она должна состояться... в октябре, ноябре, декабре», - добавила депутат.

В общем Верещук отметила, что никакой «формулы Штайнмайера» нет. Ее нет по сути. Это устная договоренность, устный алгоритм, который предусматривал определенную модель проведения выборов (в ОРДЛО – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который парламент будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет перейдена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский добавил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».