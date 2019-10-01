Украинская сторона ответила на письмо Сайдика, что согласовывает "формулу Штайнмайера" - Зеленский

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

"Нет такого - подписали. О Штайнмайере...? Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера и должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» - УНИАН, которого еще нет)", - заявил Зеленский.

Напомним, 1 октября российские СМИ сообщили, что украинская делегация подписала в Минске 1 октября "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.