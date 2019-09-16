Американские дипломаты выступили с заявлением в 19-ю годовщину исчезновения Гонгадзе

Американские дипломаты заявили, что независимые журналисты должны иметь возможность работать свободно, не боясь "расправы и нападения".

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выступило с заявлением в 19-ю годовщину исчезновения журналиста, основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе.

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Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

"Сегодня наши мысли несутся к семье и коллегам Георгия Гонгадзе, который был похищен и убит из-за смелого стремления к правде. Независимые журналисты играют важную роль в демократиях и должны иметь возможность работать свободно, не боясь расправы и нападения", - отметили американские дипломаты.

Справка УНИАН. Основатель «Украинской правды» Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили его обезглавленное тело, которое, по заключениям экспертов, могло принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.

Похоронили тело убитого журналиста 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.