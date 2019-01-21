Луценко поделился своим видением роли Кучмы в убийстве Гонгадзе

Он утверждает, что говорил об этом Кучме лично.

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что действия второго президента Леонида Кучмы привели к убийству основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, хоть прямого приказа и не было.

Об этом генпрокурор сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Прямого приказа не было. Но разговоры о необходимости наказать Гонгадзе привели к тому, что в диктаторской системе координат пошла гонка, кто лучше и дальше зайдет в исполнении воли диктатора. Именно поэтому я ставлю это в вину", – отметил Луценко.

Он утверждает, что говорил об этом Кучме лично.

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"Он отрицает, естественно, свою причастность к убийству Гонгадзе. И тем не менее, я вижу, что ему очень тяжело об этом говорить", – добавил глава Генпрокуратуры.

Он также считает, что "звучит приговором, если не юридическим, то моральным" предсмертная записка экс-министра внутренних справ Юрия Кравченко, одного из главных подозреваемых в деле, который якобы покончил жизнь самоубийством.

"Я ни в чем не виноват, я стал жертвой Кучмы и его окружения", – процитировал Луценко записку и добавил, что после этого, на его взгляд, "у Кучмы не было ни одной спокойной ночи".