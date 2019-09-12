"Сочувствия не удостоились": Захарова удивлена, почему мир не приветствовал возвращения лиц из российского списка

"Лица из российского списка, которые наконец-то воссоединились со своими семьями, ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились. Вроде бы это люди совсем другого сорта", - заявляет Захарова.

В МИД России удивлены, почему мировое сообщество не приветствует передачу Украиной в РФ 35 человек в рамках обмена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Мы действительно удивлены той реакцией, которую мы увидели со стороны международного сообщества. Я не буду перечислять все заявления, которые были сделаны. Их было очень много, от Австралии до Европы, до США. Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождения и возвращения в Украину ее граждан, за которых так сопереживали на Западе", - сказала Захарова.

"А лица из российского списка, которые содержались Киевом и наконец смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились. Вроде бы это люди совсем другого сорта", - заявила Захарова.

Она считает, что такой подход можно расценить как "проявление двойных стандартов".

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Переданы в РФ 35 человек были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.