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В США упростили введение санкций против террористов

01:44, 11 сентября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Во вторник, 10 сентября, накануне восемнадцатой годовщины терактов 11 сентября, американский президент Дональд Трамп подписал соответствующее распоряжение, пишет dw.com.

Оно также должно облегчить министерству финансов и Госдепартаменту США принимать меры в отношении банков, которые сознательно ведут дела с террористами.

Власти США также будут иметь возможность действовать в отношении лиц и организаций, занимающихся подготовкой террористов.

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Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил журналистам, что по новым правилам целью властей теперь могут стать террористы и их организации без привязки к конкретным терактам.

Ссылаясь на распоряжение Трампа, Помпео сказал: "Это поможет нам избежать повторения атак 11 сентября, которые произошли 18 лет назад на американской земле".

По сообщению американской администрации, благодаря новому распоряжению станет возможным преследование более двух десятков подозреваемых в террористических действиях и их сторонников. Ранее санкционная политика на них не распространялась, заявили в Вашингтоне.

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Теги: #терроризм#санкции США