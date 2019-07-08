США начали рассмотрение запроса Украины о покупке военного оборудования
01:53, 08 июля 2019Политика
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Украина впервые обратилась с запросом купить военное оборудование через программу продажи Минобороны США.
Иллюстрация / REUTERS
Соединенные Штаты Америки начали рассмотрение запроса Украины относительно приобретения военного оборудования.
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Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщается в микроблоге американского посольства в Twitter.
«Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом купить военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса», - отметил он.
«Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора», – добавил Тейлор.
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