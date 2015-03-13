СМИ: Опубликованные Кремлем фото "живого" Путина могут быть фальшивыми

Как пишет Обозреватель, такой вывод можно сделать, посмотрев на часы в правом углу возле главы Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева.

Отмечается, что в среду глава Чечни Рамзан Кадыров в соответствующей записи в Instagram сообщил, что эти часа ему в качестве подарка преподнес потомок Шейха Батал-Хаджи Белхароева - Султан-Хаджи.

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"На прощание мне преподнесли дорогой подарок - часы, которые стояли на рабочем столе Президента России Владимира Путина. Султан-Хаджи рассказал, что Путин подарил их Мурату Зязикову, (экс-президент Республики Ингушетия, уволен Путиным в 2008 году – ред.) а он преподнес ему. Я поблагодарил за бесценный подарок, пожелал семье Султан-Хаджи здоровья и благополучия", - написал Кадыров.

Ранее, 13 марта, в интернете появились кадры якобы со встречи Путина с председателем Верховного Суда России.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что Путин проведет встречу с лидером Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым в Санкт-Петербурге 16 марта.

Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.