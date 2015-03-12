Песков утверждает, что Путин "абсолютно" здоров, а его рукопожатие "ломает руки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о здоровье Владимира Путина «не нужно волноваться», несмотря на то, что он уже несколько дней не появлялся на публике.

Об этом Песков сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Не нужно волноваться. Все в порядке», - сказал Песков, отвечая на вопрос, что россияне волнуются по поводу здоровья Путина на фоне множества слухов.

Он заверил, что Путин «абсолютно» здоров, а рукопожатие у него остается крепким, таким, что он «ломает руки».

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В тоже время, Песков подтвердил, что Путин не будет сегодня присутствовать на коллегии ФСБ, хотя обычно посещает это мероприятие.

«Кем ожидалось? Ну обычно присутствует, да. В этом году – нет, он не планировал», - сказал пресс-секретарь Путина.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос, какие ближайшие мероприятия запланированы у президента и когда его можно будет увидеть хотя бы по телевизору.

«Дело в том, что – смотрите – у него же встречи-то идут постоянно. У него встречи идут постоянно, но не все встречи публичные. Повестка дня сейчас очень напряженная – связана и с кризисными явлениями, и так далее. Сейчас идет постоянная коммуникация и с правительством, и с госкомпаниями, и с банковской средой. Естественно, на это уходит очень много времени. Поэтому это все, знаете... Это все такие, отвлеченные рассуждения», - сказал Песков.

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Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, аккаунт которого в Твиттере взломали и запостили сообщения о смерти Путина.