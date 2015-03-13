В Кремле анонсировали "возвращение" живого Путина

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Повестка дня переговоров на высшем уровне предполагает обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления российско-киргизского сотрудничества, прежде всего - в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Также в Кремле добавили, что планируется обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии в контексте присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу.

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Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.