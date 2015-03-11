СМИ: Путин не появлялся на публике с 6 марта

После этого у Путина была только одна публичная встреча, на которой его могли видеть не только чиновники: согласно сообщению на сайте Кремля, датированному 8 марта, по случаю праздника президент встретился с женщинами, чьи дети добились выдающихся успехов в разных сферах, и поздравил их с праздником, сообщает РБК.

Но на самом деле это мероприятие было записано заранее личным оператором главы республики еще 5 марта, сообщил изданию один из участников встречи.

6 марта и во все последующие дни Путин проводил только непубличные встречи, в которых участвовали чиновники, а пресса не приглашалась. Согласно сайту Кремля, в этот день президент РФ сначала провел заседание Совета безопасности, затем пообщался с министрами финансов и обороны Антоном Силуановым и Сергеем Шойгу, а вечером провел двустороннюю встречу с главой Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым.

Читайте такжеСМИ: Путин отменил визит к Назарбаеву из-за болезни10 марта, утверждается на сайте Кремля, Путин встречался с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. Встреча также была закрытой для прессы. Два собеседника издания, близких к Кремлю, говорят, что в этот день Кобылкин не приезжал в Кремль. Но в пресс-службе Кобылкина эту информацию опровергают.

11 марта пресс-служба Путина опубликовала информацию о его встрече с губернатором Карелии Александром Худилайненом. Но деловая интернет-газета «Вести Карелии» еще 5 марта сообщила, что "Владимир Путин встретился с Александром Худилайненом".

"Однако кремлевская пресс-служба почему-то до сих пор хранит молчание и, по слухам, планирует сообщить об этой встрече только на следующей неделе. Что, как сообщил нам источник в карельском правительстве, ею подчас практикуется", — говорилось в сообщении.

Действительно, отчет о встрече Путина с Худилайненом появился на сайте Кремля после того, как агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Казахстана сообщило, что встреча в Астане президентов России, Белоруссии и Казахстана, планировавшаяся на 12–13 марта, не состоится. «Визит отменен, похоже, что Путин заболел», – привело агентство слова своего источника.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг данные о болезни президента РФ.