Россия блокирует предоставление миссии ОБСЕ в Украине дополнительных ресурсов

Об этом сообщил посол США в ОБСЕ Дениэл Бэер. Как сообщает пресс-служба представительства США в ОБСЕ, США приветствуют решение о продлении мандата мониторинговой миссии организации в Украине до 21 марта 2016 года. В сообщении отмечается, что принятое решение также включает частичную финансовую поддержку в размере 65 млн евро для указанного периода.

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При этом отмечается, что США и другие страны настаивали на большем финансировании, но Россия выступила с возражениями по этому вопросу. "Что является очень неприятно - и, по совести говоря, это вызывает чувство стыда - что даже после того, как президент Путин говорит, что специальная мониторинговая миссия должна быть усилена; даже после того, как министр иностранных дел Лавров выражает одобрение видеть СММ обеспеченной надлежащими ресурсами, и хотя Россия выплачивает только самую малость - 2,5% начисленного бюджета, российская делегация была единственной, которая заблокировала возможность предоставления дополнительных необходимых ресурсов для СММ", - подчеркнул Дениэл Бэер.

В связи с этим он отметил, что "вместо того, чтобы ссылаться в Вене на бедность, Россия должна сохранять средства путем прекращения отправки оружия и незаконных конвоев в Украину".

Кроме того, Дениэл Бэер акцентировал внимание, что наблюдатели ОБСЕ продолжают сталкиваться с неприемлемыми ограничениями относительно своего передвижения, что препятствует их возможности эффективно проверять отвод тяжелого вооружения.

"Несмотря на то, что мы фокусируемся на прекращении огня и отведении тяжелого вооружения, мы не должны упускать из поля зрения тот факт, что российские войска продолжают сосредоточиваться вдоль границы с Украиной, и что все еще есть доказательства, что Россия не прекращает поставлять сепаратистам оружие и технику", - добавил Дениэл Бэер.