ОБСЕ продлила мандат наблюдателей в Украине до 31 марта 2016 года

Об этом сообщает ТАСС.

"Миссия может быть при необходимости расширена до тысячи гражданских наблюдателей", - отмечается в согласованном документе.

Предполагается, что "глава СММ должен будет известить председательство ОБСЕ и страну-хозяйку о конкретных модальностях расширения в соответствии с потребностями на месте".

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Кроме этого, согласно сообщению, постсовет также определил объем финансирования миссии на предстоящий год в 65 млн евро за счет регулярного бюджета. Объем добровольных взносов может составить еще около 20 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ранее предполагалось, что мандат миссии ОБСЕ в Украине продлят до 17 марта 2016 года.