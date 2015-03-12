ОБСЕ продлила мандат наблюдателей в Украине до 31 марта 2016 года

17:24, 12 марта 2015
Политика
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Постоянный совет ОБСЕ принял на заседании в Вене согласованное решение о продлении мандата специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине до 31 марта 2016 года.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

"Миссия может быть при необходимости расширена до тысячи гражданских наблюдателей", - отмечается в согласованном документе.

Предполагается, что "глава СММ должен будет известить председательство ОБСЕ и страну-хозяйку о конкретных модальностях расширения в соответствии с потребностями на месте".

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Кроме этого, согласно сообщению, постсовет также определил объем финансирования миссии на предстоящий год в 65 млн евро за счет регулярного бюджета. Объем добровольных взносов может составить еще около 20 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ранее предполагалось, что мандат миссии ОБСЕ в Украине продлят до 17 марта 2016 года.

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