ОБСЕ: Боевики продолжают обстреливать окрестности Донецкого аэропорта и Мариуполя из тяжелой артиллерии

14:00, 12 марта 2015
Война
1953 0

Тяжелое вооружение и стрелковое оружие продолжает применяться около Донецкого аэропорта и под Мариуполем.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг сегодня на брифинге в Киеве.

«Несмотря на общее уменьшение серьезных нарушений режима прекращения огня, тяжелое вооружение и стрелковое оружие продолжает использоваться близ Донецкого аэропорта и вокруг Широкиного», - отметил он.

Читайте такжеБоевики обстреляли Широкино из крупнокалиберного оружия

«Представители ОБСЕ также видели нарушения по применению стрелкового оружия вблизи Чармалика, Гранитного в Донецкой области», - добавил Хаг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter