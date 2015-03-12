ОБСЕ: Боевики продолжают обстреливать окрестности Донецкого аэропорта и Мариуполя из тяжелой артиллерии
14:00, 12 марта 2015Война
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Тяжелое вооружение и стрелковое оружие продолжает применяться около Донецкого аэропорта и под Мариуполем.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг сегодня на брифинге в Киеве.
«Несмотря на общее уменьшение серьезных нарушений режима прекращения огня, тяжелое вооружение и стрелковое оружие продолжает использоваться близ Донецкого аэропорта и вокруг Широкиного», - отметил он.
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«Представители ОБСЕ также видели нарушения по применению стрелкового оружия вблизи Чармалика, Гранитного в Донецкой области», - добавил Хаг.
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