Amnesty International : Арестованный за антимобилизационные призывы журналист Коцаба – "узник совести"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев во время пресс-конференции, посвященной годовому докладу Amnesty International 2014/2015 о состоянии прав человека в Украине и мире.

"Впервые за 5 лет мы признали человека узником совести. Руслан Коцаба выступил против мобилизации, высказался о конфликте как «братоубийственном». Судебное решение по его делу, согласно которому он взят под стражу, ссылается на это выступление, как главное свидетельство его правонарушения", - сказал он.

Читайте такжеАпелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене журналиста КоцабуКривошеев отметил, что с позицией Коцабы можно не соглашаться, но "ответом на позицию может быть лишь позиция, а не возбуждение уголовного дела".

Как сообщал УНИАН, 8 февраля решением Ивано-Франковского горсуда прикарпатский журналист Коцаба был арестован на 60 суток. Его подозревают в государственной измене.

Уголовное производство в отношении Коцабы было открыто после того, как он инициировал акцию под названием "Я против мобилизации". Коцаба обнародовал в Интернете видеоролик, в котором призвал украинцев не защищать Родину.

14 февраля Апелляционный суд Ивано-Франковской области оставил Коцабу под стражей.