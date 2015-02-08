Журналиста, призывавшего украинцев отказаться от мобилизации, арестовали на 60 дней

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения для журналиста Руслана Коцабы в виде содержания под стражей на время ведения следствия - 60 дней.

Журналиста взяли под стражу в зале суда, сообщает корреспондент местного издания "Фиртка".

Его задержали по подозрению в государственной измене и обвиняют по статьям 111 (ч.1) и 114 (1 ч.) УК Украины.

Как передает корреспондент издания, еще перед избранием меры пресечения Коцаба заявил, что с обвинениями не соглашается. Свои высказывания о мобилизации он не считает государственной изменой. Говорит, что хочет лишь подчеркнуть, что в государстве продолжается братоубийственная война, а его работа всегда была направлена на защиту Украины. В то же время он подчеркнул, что готов быть мобилизованным в армию только тогда, когда в стране будет объявлено военное положение.

Адвокат Руслана Коцабы просил суд оставить его подопечного на свободе до окончания следствия, чтобы тот "мог кормить свою семью".

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"Он не собирается бежать, он публичная личность. Я думаю, если будет избрано содержание под стражей, то это приведет к шуму и мы сыграем на руку нашим врагам", - сказал его защитник.

Однако ввиду тяжести преступлений и информацию о том, что Коцаба намерен выехать на территорию "ДНР" и "ЛНР", прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно Руслан Коцаба записал видеообращение к Президенту, в котором призвал всех адекватных людей отказаться от мобилизации. Вчера его задержали по постановлению суда в рамках расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).