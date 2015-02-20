Предпосылкой направления в Украину миротвоцев должно быть стабильное перемирие - Штайнмайер

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информационное агентство DPA, об этом он заявил в четверг, 19 февраля, во время пребывания в Конго.

По сегодняшний день, по словам Штайнмайера, перемирие было «скорее хрупким».

«Если Петр Порошенко официально это предлагает, это предложение, конечно, заслуживает обстоятельного рассмотрения», - отметил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Штайнмайер добавил, что такая миротворческая миссия имеет смысл только в том случае, если ее направление поддерживают все стороны конфликта.

Читайте такжеВето России в ООН относительно миротворцев на Донбассе можно преодолеть - посол УкраиныОн заявил, что данная идея обсуждалась во время встречи лидеров стран «нормандского формата» в Минске, однако отображения в документах по результатам встречи не нашла.

Также необходимым является согласие сторон конфликта на участие тех или других стран в такой миссии, сказал Штайнмайер. «Все это требует времени», - заявил он. До этого необходимо выяснить, каким образом можно улучшить «верификационные возможности» ОБСЕ, отметил Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он заметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

19 февраля заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски заявил, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в случае получения от Киева запроса о полицейской миссии ЕС должен будет его проанализировать, а затем вынести на обсуждение государств-членов.