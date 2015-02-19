МИД начал готовить обращения в ООН и ЕС о развертывании миротворческой миссии на Донбассе
17:22, 19 февраля 2015Политика
5493 0
Министерство иностранных дел (МИД) начало работу по исполнению решения СНБО об обращении в ООН и ЕС по поводу миротворческой миссии.
МИД готовит обращение по поводу миротворческой миссии на Донбассе /un.org
Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, об этом заявил спикер парламента Владимир Гройсман во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом.
Читайте такжеПорошенко: Россия не будет принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе
Владимир Гройсман также высказал мнение, что решение СНБО об обращении в ООН и Евросоюз по развертыванию на территории Украины миссии по поддержанию мира и безопасности может стать эффективным средством для достижения мира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter