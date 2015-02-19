МИД начал готовить обращения в ООН и ЕС о развертывании миротворческой миссии на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, об этом заявил спикер парламента Владимир Гройсман во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом.

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Владимир Гройсман также высказал мнение, что решение СНБО об обращении в ООН и Евросоюз по развертыванию на территории Украины миссии по поддержанию мира и безопасности может стать эффективным средством для достижения мира.