Шокин заявил об отсутствии фактов стрельбы в силовиков со стороны активистов Майдана
Генеральный прокурор Виктор Шокин заявляет, что следствие не располагает фактами стрельбы у правоохранителей со стороны активистов Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
“Насколько мне известно, таких случаев не зафиксировано, и следствие не имеет в своем распоряжении таких данных”, - сказал Шокин.
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Вместе с тем на вопрос, будет ли он начатые еще прежним руководством Генпрокуратуры встречи с семьями героев Небесной сотни, Шокин сказал: “Безусловно. Будут встречи, обязательно будет коммуникация. Я продолжу то, что начал Ярема”.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в ГПУ заявляли, что располагают информацией о причастности иностранных спецслужб к расстрелам на Майдане.