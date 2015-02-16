Шокин заявил об отсутствии фактов стрельбы в силовиков со стороны активистов Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Насколько мне известно, таких случаев не зафиксировано, и следствие не имеет в своем распоряжении таких данных”, - сказал Шокин.

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Вместе с тем на вопрос, будет ли он начатые еще прежним руководством Генпрокуратуры встречи с семьями героев Небесной сотни, Шокин сказал: “Безусловно. Будут встречи, обязательно будет коммуникация. Я продолжу то, что начал Ярема”.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в ГПУ заявляли, что располагают информацией о причастности иностранных спецслужб к расстрелам на Майдане.