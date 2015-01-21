Лавров озвучил условие РФ для обсуждения вопроса контроля за украинско-российской границей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

"Решать вопрос по всей длине российско-украинской границы и о том, кто и как ее будет контролировать, можно только после окончательно политического урегулирования, после выполнения еще одного положения Минских договоренностей о том, чтобы избранные представители органов власти в ДНР и ЛНР получили и гарантии особого статуса этих территорий, и гарантии безопасности как структур, представляющих население этих территорий. Такой акт должен быть принят Киевом в соответствии с Минскими договоренностями", - заявил Лавров.

При этом он заявил, что РФ заручилась согласием «ополченцев» на Донбассе отвести тяжелые вооружения от линии разграничения, предложенной властями Украины.

По его словам, президент РФ, чтобы не "вязнуть в спорах относительно линии соприкосновения", предложил отвести тяжелые вооружения от той линии, которая записана в Минских договоренностях, а не от фактической.

Лавров считает, что если бы это произошло, ситуация бы нормализовалась.

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"Украина настаивает на линии, зафиксированной в приложении к Минскому меморандуму от 19 сентября, и мы поддерживаем такую позицию. Мы используем наше влияние на руководство ЛНР и ДНР, они тоже согласны", - сказал Лавров и добавил, что РФ будет ставить этот вопрос на встрече в "нормандском формате" в Берлине.

По его словам, по реакции президента Украины Петра Порошенко "мы почувствовали, что он в принципе готов это обсуждать, но выдвигает какие-то вопросы".

"Для этого надо отвести тяжелые вооружения. Этому посвящено послание президента Путина президенту Порошенко, и этим необходимо заниматься максимально быстро и конкретно. Мы готовы, будем помогать таким договоренностям и уже заручились согласием ополченцев отвести тяжелые вооружения не от фактической линии, а той линии, на которой настаивает Киев", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.