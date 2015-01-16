В Украине начал работу ситуационный центр при СНБО (фото)
Сегодня начал работу главный ситуационный центр страны при СНБО.
Как сообщили в пресс-службе СНБО, центр имеет современную информационно-компьютерную систему, позволяющую обрабатывать огромные массивы информации, которая будет поступать со всех государственных и негосударственных баз данных, в частности, со спутников и непосредственно с мест событий. Созданный центр позволяет оценивать уровень опасности и оперативно отрабатывать решения по их локализации, отмечается в сообщении.
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По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, аналогичные центры есть во всех ведущих странах. «Украинский главный ситуационный центр ничем им не уступает», - подчеркнул он.
Президент проводить нараду у новоствореному Головному ситуативному Центрі РНБО pic.twitter.com/iHm2iQBg32
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 16, 2015