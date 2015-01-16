​В Украине начал работу ситуационный центр при СНБО (фото)

14:19, 16 января 2015
Политика
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Сегодня начал работу главный ситуационный центр страны при СНБО.

Начал работу Главный ситуационный центр страны при СНБО / Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе СНБО, центр имеет современную информационно-компьютерную систему, позволяющую обрабатывать огромные массивы информации, которая будет поступать со всех государственных и негосударственных баз данных, в частности, со спутников и непосредственно с мест событий. Созданный центр позволяет оценивать уровень опасности и оперативно отрабатывать решения по их локализации, отмечается в сообщении.

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По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, аналогичные центры есть во всех ведущих странах. «Украинский главный ситуационный центр ничем им не уступает», - подчеркнул он.

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