​В Украине начал работу ситуационный центр при СНБО (фото)

Как сообщили в пресс-службе СНБО, центр имеет современную информационно-компьютерную систему, позволяющую обрабатывать огромные массивы информации, которая будет поступать со всех государственных и негосударственных баз данных, в частности, со спутников и непосредственно с мест событий. Созданный центр позволяет оценивать уровень опасности и оперативно отрабатывать решения по их локализации, отмечается в сообщении.

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По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, аналогичные центры есть во всех ведущих странах. «Украинский главный ситуационный центр ничем им не уступает», - подчеркнул он.