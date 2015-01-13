Боевики активизируют обстрелы после прихода "гумконвоев" - Турчинов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Турчинов напомнил, что в течение последних суток украинские позиции были обстреляны 84 раза. «Это рекордное количество с начала года, что неслучайно совпадает с прохождением очередного так называемого российского «гумконвоя».

«Активизация обстрелов постоянно совпадает с прохождением через неконтролируемую часть границы так называемых российских «гумконвоев», которые под видом оказания гуманитарной помощи пополняют огневые мощности российско-террористических группировок», - отметил секретарь СНБО.

Читайте такжеЛысенко: боевики взяли курс на эскалацию конфликта (карта АТО)Он подчеркнул, что подобные действия РФ привели и к сегодняшней трагедии, когда гражданский автобус попал под обстрел системы залпового огня с оккупированной территории, «что привело к гибели ни в чем не повинных гражданских людей».

«Такая деятельность России и ее «гуманитарная» помощь приводит к сознательному срыву любого формата мирных договоренностей и разрушает все выданные ранее гарантии прекращения огня», - подчеркнул Турчинов.

«Убийство мирных людей, как и сбитие «Боинга», является еще одним свидетельством звериной сущности российской политики», - отметил секретарь СНБО, добавив, что подобная серия преступных действий «требует адекватного ответа со стороны Украины» и обязательно будет расследоваться Гаагским трибуналом.