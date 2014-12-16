Ячейки КПУ и ПР причастны к преступлениям против государственности Украины - Наливайченко

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Шустер Live", пишет LB.ua.

"Целые ячейки Компартии и Партии регионов в Луганской и Донецкой областях, которые были привлечены к совершению преступлений против государственности, к призывам к свержению конституционного строя, к так называемым референдумам, к терроризированию мирного населения. И дальше продолжают запугивать людей. Для чего? Потому что понимают, что Украина их накажет, а другим странам они не нужны", - заявил Наливайченко.

Поэтому, по его словам, эти политики продолжают финансировать боевиков и дестабилизировать ситуацию в Украине.

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"Арестованы главы ячеек КПУ на Луганщине, главы городских советов, и они свидетельствуют, что инструкции получали из Киева и им были обещания, что московское руководство Компартии тоже их поддерживает. Все было на расшатывание ситуации, и под это выдавались отдельные бюджеты", - сообщил глава СБУ.