Лучший ответ тем, кто дестабилизирует Украину, сделать ее успешной - еврокомиссар

Такое мнение он высказал в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по завершению первого заседания Совета ассоциации.

«Лучший ответ тем, кто хочет дестабилизировать Украину - демонстрировать, что она может и будет безопасной страной, которая открыта для бизнеса, как изнутри, так и извне. Это - как раз та история успеха, о которой говорил премьер-министр (премьер-министр Украины Арсений Яценюк - УНИАН) ”, - сказал еврокомиссар.

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Хан заверил, что Европейская Комиссия будет продолжать оказывать «беспрецедентный уровень финансовой поддержки». «Но я думаю, что это понятно, что такая поддержка предоставляется при условии проведения реформ, без которых Украина не может надеяться построить стабильное восстановление», - подчеркнул еврокомиссар.

В этой связи он отметил, что согласованная дорожная карта, есть «четкая правительственная программа с длинным списком действий».

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Кроме того, Хан подчеркнул, что многое уже было сделано. «Было принято необходимое законодательство в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией, в сфере независимости судебной системы. Это как раз то, что за люди боролись и умирали на Майдане. Но это не только о том, чтобы принять необходимое законодательство, но и о конкретном выполнении. Все европейские институты на украинской стороне, потому что мы хотим видеть Украину успешной, и она будет успешной», - убежден еврокомиссар.